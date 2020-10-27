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Spor Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Alarie ile yollar ayrıldı
Spor

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Alarie ile yollar ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 17:59:56 -
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Alarie ile yollar ayrıldı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Isabella Alarie'nin sözleşmesi feshedildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında takıma katılan Isabella Alarie'nin ailevi durumlar sebebiyle ülkesine dönme kararını kulübe ilettiği belirtilerek, "Bu karar sonucunda kendisiyle olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Formamız altında geçirdiği süre boyunca profesyonel kişiliğiyle ve takımdaşlığıyla takımımıza sezon başlangıcında katkıda bulunan Isabella Alarie'ye teşekkürlerimizi sunar, kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz." denildi.

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