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Spor Galatasaray Kaan Ayhan’ın Sakatlığı İle İlgili Açıklama Yaptı! Rizespor Maçına Devam Edememişti
Spor

Galatasaray Kaan Ayhan’ın Sakatlığı İle İlgili Açıklama Yaptı! Rizespor Maçına Devam Edememişti

Yeniakit Publisher
2024-03-09 15:14:00 - 2024-03-09 15:36:19
Galatasaray Kaan Ayhan’ın Sakatlığı İle İlgili Açıklama Yaptı! Rizespor Maçına Devam Edememişti

Galatasaray'ın Rizespor'u 6-2 mağlup ettiği maçta sakatlanan Kaan Ayhan'ın durumu belli oldu.

Süper Lig'in 29. haftasında Rizespor'u 6-2 mağlup eden Galatasaray'da Kaan Ayhan sakatlanmış ve 23. dakikada yerini Zaha'ya bırakmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten tecrübeli oyuncunun durumuyla ilgili şu bilgilendirme geçildi: Kaan Ayhan’ın sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ında darbe aldığı bölgede yumuşak dokuda hematom tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır.

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