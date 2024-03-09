Galatasaray Kaan Ayhan’ın Sakatlığı İle İlgili Açıklama Yaptı! Rizespor Maçına Devam Edememişti
Galatasaray'ın Rizespor'u 6-2 mağlup ettiği maçta sakatlanan Kaan Ayhan'ın durumu belli oldu.
Süper Lig'in 29. haftasında Rizespor'u 6-2 mağlup eden Galatasaray'da Kaan Ayhan sakatlanmış ve 23. dakikada yerini Zaha'ya bırakmıştı.
Sarı-kırmızılı kulüpten tecrübeli oyuncunun durumuyla ilgili şu bilgilendirme geçildi: Kaan Ayhan’ın sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ında darbe aldığı bölgede yumuşak dokuda hematom tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır.