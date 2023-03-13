  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray, Jehyve Floyd ile yollarını ayırdı
Spor

Galatasaray, Jehyve Floyd ile yollarını ayırdı

Galatasaray Nef, ABD'li oyuncu Jehyve Floyd'in sakatlığından dolayı sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 19:00:00 -
Galatasaray, Jehyve Floyd ile yollarını ayırdı

Galatasaray, sakatlığı nükseden Floyd ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında yaşadığı sakatlığın nüksetmesi sebebiyle ameliyat olacak olan ve sezonu kapatan Amerikalı oyuncumuz Jehyve Floyd ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmemizi sonlandırmış bulunmaktayız. Kendisine geçmiş olsun diyor, vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyoruz" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23