Galatasaray istedi, Fenerbahçe bitiriyor!

Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son yıllarda transferde sürekli transferde Galatasaray'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe çok flaş bir hamle yaptı.

Sarı-Lacivertliler ismi uzun süredir ezeli rakibiyle anılan Kenan Karaman ve Kaan Ayhan için harekete geçti. Büyük bir transfer savaşının da sinyali böylece verildi.

Yerli bir forvet almak isteyen Fenerbahçe, Düsseldorf ile sözleşmesi bitecek olan Kenan'a resmi teklif yaptı. Milli futbolcuyu Galatasaray'ın yanı sıra Trabzon ve Beşiktaş da istiyor.

Kanarya ayrıca İtalyan ekibi Sassuolo'da mutsuz olan Kaan Ayhan'la da temasa geçti. Sarı- Lacivertliler'in milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ifade edildi.

Bu iki hamle sonrası G.Saray'ın nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu. Fatih Terim'in hem Kaan'ı hem de Kenan'la görüştüğü ancak iki yıldızın kesin bir karar vermediği öğrenildi.