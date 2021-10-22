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Spor Galatasaray ilk 2'ye girdi
Spor

Galatasaray ilk 2'ye girdi

Moskova deplasmanından üç puanla dönen Galatasaray, Avrupa Ligi E Grubu'nda liderliğini sürdürdü. Galatasaray, 32 takım arasında gol yemeyen 2 takımdan biri oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 14:18:00 - 2021-10-22 14:39:46
Galatasaray ilk 2'ye girdi

Gruptan çıkma yolunda büyük avantaj yakalayan Galatasaray, Avrupa’daki yenilmezlik serisini de 7 maça çıkardı. En son PSV Eindhoven’a Şampiyonlar Ligi Eleme maçında mağlup olan Galatasaray, o eşleşmeden sonra Avrupa Ligi elemeleri ve gruplarında yenilgi yüzü görmedi.

Avrupa Ligi'nde oynadığı son üç maçta da kalesini gole kapatan Galatasaray, daha önceki 11 karşılaşmada ulaştığı sayıyı geride bıraktı. Sarı-kırmızılıların UEFA Kupası/Avrupa Ligi tarihinde üst üste dört gole kapama yaptığı bir süreç bulunmuyor.

Gol yemeyen takım

Galatasaray 32 takım arasında gol yemeyen 2 takımdan biri. Galatasaray haricinde bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne kalesinde henüz gol görmeyen bir diğer takım ise İngiliz West Ham United oldu. Galatasaray ile birlikte West Ham, 32 takım içerisinde kalesini gole kapatan iki takım olarak öne çıktı.

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