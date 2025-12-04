Galatasaray ile Samsunspor 65. kez karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Samsunspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle aldığı 33 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 25 puanla 5. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, Samsunspor müsabakasıyla tekrar seri yakalamak istiyor.

65. randevu

Galatasaray ile Samsunspor, bugüne kadar Süper Lig'de 64 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 43 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 14 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 138 golüne, Samsun ekibi 48 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz oynanan karşılaşmaları Galatasaray 3-2 ve 2-0'lık skorlarla kazandı.

Samsunspor'a karşı son mağlubiyet 2005'te

Galatasaray, Samsunspor'a uzun süredir yenilmiyor. Son olarak 26 Şubat 2005 tarihinde Samsun'da oynanan maçı ev sahibi 2-1'lik skorla kazanırken, daha yapılan 8 mücadeleden de sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrıldı.

Ligde evinde 25 maçtır yenilmiyor

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de sahasında oynadığı maçlarda rakiplerine mağlup olmuyor. RAMS Park'ta ligde son olarak 2023-2024 sezonunda 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar daha sonra iç sahada oynadığı 25 karşılaşmada kaybetmedi. Cimbom geri kalan maçlarda 20 kez kazanırken, 5 defa da berabere kaldı.

Ligin en çok gol atan ve en az gol giyen ikinci takımı

Galatasaray bu sezon hücumda ve savunma başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar ligde 14 haftada 29 gol atarken, bu alanda ikinci sırada bulunuyor. Geride kalan maçlarda kalesinde 9 gol gören Cimbom, aynı zamanda en az gol yiyen de ikinci takım. Aslan bu müsabakaların 6'sında da kalesini gole kapadı.

Öte yandan Galatasaray, +20 ile ligin en iyi averajına sahip takımı olarak yer alıyor.

Ligde en fazla Mauro Icardi attı

Süper Lig'de bu sezon rakip fileleri 29 kez havalandıran Galatasaray'da 10 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Bu gollerde de Mauro Icardi ön plana çıktı. Ligde 7 gol atan Icardi'nin ardından Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane 4'er, Victor Osimhen ve Eren Elmalı 3'er, Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan 2'şer, Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez de 1'er gol kaydetti. Fatih Karagümrük maçında ise Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

Roland Sallai cezalı

Sarı-kırmızılılarda ligin 13. haftasında RAMS Park'taki Gençlerbirliği müsabakasında kırmızı kart gören Macar futbolcu Roland Sallai 2 maç ceza almıştı. Fenerbahçe derbisinde oynamayan Sallai, Samsunspor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak.

Sakatlıkları devam eden Wilfried Singo ve Ismail Jakobs ile bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı oynamayacak.

Osimhen ile Torreira sarı kart sınırında

Galatasaray'da Samsunspor maçı öncesinde Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu, bu müsabakada sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecek.