Yozgat’ın zirvesindeki gizem! Köylülerin anlattığı rivayet şaşırttı

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde bölgeye kuşbakışı hakim konumuyla dikkat çeken Akçakale, hem doğal yapısı hem de çevresinde anlatılan rivayetlerle son dönemde meraklılarının uğrak noktası haline geldi. Yaklaşık bin 500 rakımda bulunan Akçakale'deki kalede su kuyusu ve tarihte iz bıraktığı rivayet olunan bir kişinin mezarı bulunuyor. Tepeye yakın noktaya kadar araçla, kalan yolu ise yürüyerek çıkmanın mümkün olduğu kale turistlerin de uğrak noktası. Eskiden bir dağ hayvanının girdiği deliğe taş atan biri tarafından keşfedildiği rivayet edilen su kuyusu köylülerin de su ihtiyacını karşılamış.

Gizemli kabir

Akçakale'de aynı zamanda Şemün El-Gazi'ye ait olduğuna inanılan bir de kabir bulunuyor. Köy halkından Seyfet Dursun, köylerinin geçiminin tarım ve hayvancılıkla olduğunu belirtti.

Dursun, "Dağ hayvanının biri kaçmış. Delikten geçince arkasından bakan kişi taş atmış. Taş suya düşünce ses gelmiş. Ses gelince köy halkına su bulduğunu söylemiş. Aşağıdaki pelitlikte geyik boynuzuyla harp ederken bu mübarek orada şehit olmuş. Pelitlikte bir damla kanı düşmüş. Sonra gelip buraya yatmış. Burayı ziyaret eden çok olur. Özellikle yazın çok gelirler. Gelen ziyaretçilerimiz bazen mağdur oluyor. Köyün içinden yukarı çıkamıyor. Köyümüz Tokat, Sivas, Kırıkkale, Erciyes Dağı il sınırının ortasında. Burada turistlerin oturacağı eğleneceği yer olsa daha güzel olur. Su veya oturacak yer bulamıyorlar. Bunlar olsa çok güzel olur" dedi.