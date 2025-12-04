Haber Merkezi Giriş Tarihi: Altında sert fren: Gram altın fiyatı güne düşüşle başladı
Altının gram fiyatı, ons altındaki değer kaybına paralel olarak güne düşüşle başladı ve saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre %0,4 azalışla 5 bin 718 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 476 TL, cumhuriyet altını ise 37 bin 762 TL’den satılıyor. ABD'de özel sektör istihdam verilerinin beklentilerin aksine düşmesi, Fed'in gelecek hafta faiz indirimine gideceği beklentisini ? olasılıkla desteklese de, yatırımcıların kar realizasyonu altın fiyatlarını aşağı çekiyor.