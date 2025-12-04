  • İSTANBUL
Ekonomi
Altında sert fren: Gram altın fiyatı güne düşüşle başladı

Altında sert fren: Gram altın fiyatı güne düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, ons altındaki değer kaybına paralel olarak güne düşüşle başladı ve saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre %0,4 azalışla 5 bin 718 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 476 TL, cumhuriyet altını ise 37 bin 762 TL’den satılıyor. ABD'de özel sektör istihdam verilerinin beklentilerin aksine düşmesi, Fed'in gelecek hafta faiz indirimine gideceği beklentisini ? olasılıkla desteklese de, yatırımcıların kar realizasyonu altın fiyatlarını aşağı çekiyor.

Gram altın, uluslararası piyasalarda ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle yeni güne değer kaybıyla başladı. Dün günü %0,1 düşüşle 5 bin 740 liradan kapatan gram altın, bugün saat 10.00 itibarıyla %0,4 daha azalarak 5 bin 718 lira seviyesinde alıcı buluyor.

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 718 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 476 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 762 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 5 bin 740 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 azalışla 5 bin 718 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 476 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 762 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 189 dolarda seyrediyor.

ABD'de açıklanan verilerin gelecek hafta faiz indirimine gidilebileceği beklentisini güçlendirmesine karşın, Japonya'da tahvil piyasalarındaki gelişmeler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta faiz indirimine gidilebileceği beklentisinin gücünü korumasına rağmen, altın fiyatlarındaki düşüşte yatırımcıların kar realizasyonu güdülerinin devreye girmesi de etkili oldu.

Öte yandan, dün açıklanan ADP özel sektör istihdamı kasım ayında artış beklentilerinin aksine 32 bin kişi azaldı. Bu, Mart 2023'ten bu yana özel sektör istihdamındaki en yüksek düşüş oldu.

Özel sektör istihdamındaki azalışa işaret eden veriler, Fed'in 9-10 Aralık'ta yapacağı yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri destekledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan indirme olasılığı yüzde 90'a çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

