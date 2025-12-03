Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'den takdir toplayan ceza

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, engelliler haftası dolayısıyla bir programa katıldı. Bu anların görüntü ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Bunu gören Ufuk isimli bir kullanıcı Bozüyük ilçesindeki bir restoran önünde, engellilere ait bir park alanına resmi plakalı bir otomobilin bırakıldığını belirterek, “Biz engellileri her gün hatırlayın lütfen. Dün saat 15.20 civarında Bozüyük’te engel olmasınlar bize yeterince engelimiz var zaten sayın Valim” diye yazarak aracın fotoğrafını paylaştı. Bilecik Valisi Sözer ise “Engelli vatandaşlarımızın hakları bizim her daim birinci önceliğimizdir. Sizlere tahsis edilen bu özel alanların başkaları tarafından kullanılması kabul edilemez. Gereği yapılacaktır. Selamlarımla” diye karşılık verdi.

Vali Sözer’in talimatıyla Bilecik Emniyet Müdürlüğü Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Bilecik İl Özel İdaresi’ne bağlı olduğu belirlenen 11 EK 805 resmi plakalı otomobilin sürücüsüne ‘engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek’ suçundan bin 986 lira idari para cezası uygulandı. Vali Sözer, ceza tutanağını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bilecik Valiliği’nden yapılan açıklamada ise “Sayın Valimizin emir ve talimatları doğrultusunda konu derhal incelenmiş, söz konusu kamu kurumu aracı tespit edilerek ilgili sürücü hakkında 1.986 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bilecik Valiliği olarak; engelli vatandaşlarımızın erişim, ulaşım ve yaşam haklarının korunması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.