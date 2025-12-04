AB, mali suç riski nedeniyle Rusya'yı 'kara listeye' aldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, mali suçlarla uluslararası düzeyde mücadeleyi güçlendirme hedefi doğrultusunda önemli bir adım atarak, Rusya Federasyonu’nun yüksek riskli yargı bölgeleri listesine eklendiğini duyurdu.

Komisyon, bu kararı alırken kamu kaynakları, üye ülke makamları ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi’nden (EEAS) toplanan verileri teknik olarak değerlendirdiğini belirtti.

Değerlendirme sonucunda, Rusya'nın yüksek riskli üçüncü ülke olarak tanımlanma kriterlerini karşıladığı sonucuna varıldı.

GEREKÇE: STRATEJİK EKSİKLİKLER

Rusya’nın 'kara listeye' eklenme gerekçesi olarak, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele (AML/CFT) çerçevelerindeki stratejik eksiklikler gösterildi.

Bu karar doğrultusunda, AB üyesi ülkelerdeki finans kuruluşlarının Rusya ile ilgili gerçekleştirdiği bütün işlemlerde daha dikkatli davranmaları ve artırılmış özen yükümlülüğüne (enhanced due diligence) tam olarak uymaları zorunlu hale gelecek.