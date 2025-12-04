  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Aselsan’ın Kahire hamlesi dikkat çekti! Mısır’da yeni dönem başladı

Barış Boyun suç örgütü soruşturmasında flaş gelişme! 40 çocuk şüpheliye dava

Salonda çıt çıkmadı! Böyle olur Tanju Özcan’ın helallik istemesi

PKK sözcüsü baklayı çıkardı! Öcalan şartı ve Bahçeli yorumu ortalığı karıştırdı!

Genç ailelere yeni barınma modeli: KYK’dan evli öğrencilere ‘Apart yurt’ dönemi

CHP parti programına alırken dünya silip atıyor! Bir ülkede daha LGBT sapkınlığına fren

Geçmişi bilmeyenler iyi izlesin! ‘Kürtlerin yaşadığı ne varsa faili CHP’

Yılmaz Özdil koltuğa oturdu deprem başladı! Uğur Dündar da Sözcü’den şutlandı

Yerli OED cihazları kentte 25 noktaya yerleştirildi Başkentli ASELSAN’a emanet

Daha iktidara gelemeden ayrıştılar! Davutoğlu ve Babacan ittifakında asgari ücret çatlağı
Dünya Trump'tan Venezuela'ya, kara saldırısı tehdidi
Dünya

Trump'tan Venezuela'ya, kara saldırısı tehdidi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Trump'tan Venezuela'ya, kara saldırısı tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela kaynaklı uyuşturucu trafiğine karşı mücadeleyi genişleteceklerini belirterek, “Denizde operasyon yapıyoruz, yakında karadan da başlayacağız.” ifadeleriyle tansiyonu yükseltti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela üzerindeki "uyuşturucu trafiğinin engellenmesine yönelik" baskıyı artırdıklarına işaret ederek, "Yakında karadan da (saldırılara) başlayacağız." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısının ardından gazetecilerin Venezuela ile ilgili sorularını yanıtladı.

Trump, Venezuela'dan ABD'de ulaştırılan uyuşturucu miktarında kendi döneminde yüzde 91 oranında azalma olduğunu kaydederek, bunun kendi politikaları sayesinde olduğunu savundu.

ABD Başkanı, "Peki sizce Maduro sizin baskılarınıza karşılık verdi mi?" şeklindeki bir soruya, "Bence bu, baskının çok ötesinde. Kendisiyle kısa bir görüşme yaptım, ona bazı şeyler söyledim. Bunun ne sonuç vereceğini göreceğiz. Venezuela bize uyuşturucu gönderiyor ama aynı zamanda göndermemesi gereken insanları da gönderiyor." yanıtını verdi.

Trump, Venezuela çevresinde "uyuşturucu taşıyan" teknelere düzenledikleri saldırılara atıf yaparak, "Yakında karadan da (saldırılara) başlayacağız." dedi.

Öte yandan Trump, Amerikan kamuoyunda birkaç gündür tartışılan ve yaralı 2 kişinin ikinci bir saldırıda öldürülmesine ilişkin kimin emri verdiğine ilişkin konuya da değindi.

ABD Başkanı, "Siz, yaralı olan 2 kişinin ikinci saldırıda öldürülmesini destekliyor musunuz?" sorusu üzerine "Hayır ama teknelerin vurulması kararını destekliyorum. O tekneleri kullananlar, ülkemizde insanları öldürmeye çalıştıkları için suçludur." ifadelerini kullandı.

AB'den Rus gazı için kritik karar 'Tamamen bırakılacak' Trump'a güvenip kumar oynuyorlar
AB'den Rus gazı için kritik karar 'Tamamen bırakılacak' Trump'a güvenip kumar oynuyorlar

Gündem

AB'den Rus gazı için kritik karar 'Tamamen bırakılacak' Trump'a güvenip kumar oynuyorlar

Putin bu işe çok sevinecek! ABD Başkanı Trump'tan Ukrayna kararı
Putin bu işe çok sevinecek! ABD Başkanı Trump'tan Ukrayna kararı

Dünya

Putin bu işe çok sevinecek! ABD Başkanı Trump'tan Ukrayna kararı

Trump’tan Şara'ya özel mektup! 'Büyük bir lider olacak!'
Trump’tan Şara'ya özel mektup! 'Büyük bir lider olacak!'

Dünya

Trump’tan Şara'ya özel mektup! 'Büyük bir lider olacak!'

Trump’tan Şara'ya özel mektup! 'Büyük bir lider olacak!'
Trump’tan Şara'ya özel mektup! 'Büyük bir lider olacak!'

Dünya

Trump’tan Şara'ya özel mektup! 'Büyük bir lider olacak!'

{relation id:1968396 slug:'abden-rus-gazi-icin-kritik-karar-tamamen-birakilacak-trumpa-guvenip-kumar-oynuyorlar'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23