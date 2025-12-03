CHP’nin Hamas’a neden ‘terörist’ dediği belli oldu! Özel’in sağ kolu Coca Cola Bayii

HABER MERKEZİ

Katil İsrail’in Gazze’deki soykırıma rağmen Hamas’ı hedef alan CHP’nin karın ağrısı anlaşıldı. Dünyanın en gelişmiş silah sistemlerine karşı topraklarını savunan Hamas’ın şanlı direnişçilerine ‘terörist’ diyecek kadar şirazesi kayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Siyonist içecek firması Coca Cola’nın Türkiye temsilciliğini yapan Polat Şaroğlu’nu üst sıralardan partinin PM listesine dahil etti.

“OKUL” BENZETMESİ

39’uncu Olağan Kurultay’ında bin oy alarak 1. sıradan seçilen Şaroğlu’nun tam 40 yıldır Coca Cola Bölge Temsilciliği yaptığı ve akçeli işlerle gündeme geldiği ortaya çıktı. Dünyadaki boykot listelerinde ilk sırada yer alan Coca Cola ile çalışmaktan gurur duyan CHP’li Şaroğlu’nun, İsrail firmasına yönelik şu övgü dolu sözleri kullanmış: “Başarı ve vefa ile dolu koskoca 40 yılı geride bıraktığımız Coca Cola içecek ailesiyle olmanın gururunu yaşıyorum. Yaşamımdaki başarımda büyük bir katkısı olan bu büyük okula, her şey için teşekkür ederim. Nice yıllara!”

ÇIKAR AĞI MI KURDU

Polat Şaroğlu ismi son olarak geçtiğimiz aylarda kamuoyuna yansıyan İzmir Kooperatif dosyasında da yer alıyor. CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun kurucuları arasında yer aldığı Örnekköy İş İnsanları Kooperatifi ile Polat Şaroğlu’nun kardeşi Erdal Şaroğlu’nun firması olan City Construction ile olan ilişkiler hakkında önemli rant iddiaları dolaşırken, şirketin 1’e 100 kazandığı ifade ediliyor.

YENGESİ BELEDİYEDE

CHP’nin yeni prenslerinden olan Polat Şaroğlu’nun kardeşi Erdal Şaroğlu’nun eşi Tülay Şaroğlu ise CHP’li İzmir Bayraklı Belediyesinde Başkan Yardımcısı. Veli Ağbaba’ya yakın isimler arasında yer alan Şaroğlu hakkında kendi memleketi Elazığ’dan İzmir’e, Antalya’ya ve İstanbul’a uzanan bir çıkar ağı kurduğu da iddialar arasında. Kaynaklarımız, aynı zamanda Milli Piyango ve Şans Oyunları Anadolu Bayii olan Polat Şaroğlu’nun, CHP lideri Özgür Özel’in kirvesi olduğunu öne sürdü.