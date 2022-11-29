Galatasaray ile Fenerbahçe fena kapışacak!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın ilgilendiği golcü futbolcu Deniz Undav için devreye girdi.

Sezon başından bu yana fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun ve İtalya'dan teklifler alan Joao Pedro'nun ayrılık ihtimali sonrası düğmeye basan Fenerbahçe yönetimi rotasını İngiltere'ye kırdı.

Fenerbahçe ismi bir süredir Galatasaray ile de anılan Deniz Undav'ı gündemine aldı.

Türk forvet sezon başında 7 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu. Ancak şu ana kadar beklentilerin çok altında kaldı.

Undav, Premier Lig'de sadece 8 maçta 94 dakika forma giydi. Deniz Undav'ın ocak ayında takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde hem 26 yaşındaki forvet hem de Brighton'la resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

Ocak ayında Seferovic'le yolları ayırmayı planlayan Galatasaray da genç futbolcunun transferi için devrede.

Ezeli rakiplerin ara transfer döneminde bir kez daha karşı karşıya geleceği belirtiliyor. Belçika'dan 2-3 kulübün de Deniz'le yakından ilgilendiği öne sürülüyor.

Haber7.com'a göre; transferde yıldız futbolcunun tercihi belirleyici olacak.