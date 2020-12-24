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Spor Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mesaj düellosu sürüyor
Spor

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mesaj düellosu sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-24 02:36:04 -
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mesaj düellosu sürüyor

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de oynanan ve hakem kararlarının tartışmaya neden olduğu Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ardından Fenerbahçe ile Galatasaray kulüpleri arasındaki paylaşımlara bir yenisi eklendi.

Galatasaray Kulübü, müsabakadaki hakem yönetimine yönelik yaptığı paylaşıma Fenerbahçe'nin verdiği yanıtın ardından sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayımladı.

Sarı-kırmızılıların bu paylaşımında 2013 yılından sonra Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayan takımlarla ilgili bilgi verildi. Ayrıca "Karanlıkları Aydınlatan!" ifadesine yer verilerek, 2011-2012 sezonunda Galatasaray'ın Ülker Stadı'nda oynanan derbinin ardından elde ettiği şampiyonluğun kutlamalarıyla ilgili fotoğraf paylaşıldı.

Bu süreçte Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda Galatasaray 4'er, Fenerbahçe ise birer şampiyonluk elde etmişti.

İki takım arasındaki mesaj düellosu ilk olarak Galatasaray'ın paylaşımıyla başlamıştı. Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile turuncu-lacivertli 2 oyuncunun kırmızı kart gördüğü maçın ardından sarı-kırmızılıların sosyal medya hesaplarından siyah bir fon paylaşılarak, kalın harflerle "Futbolda kapkara gece!" ifadesi kullanılmıştı.

Fenerbahçe Kulübü tarafından bu paylaşıma verilen yanıtta ise "Futbolda kapkara gece!" ifadesine vurgu yapılarak, "O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!" açıklamasında bulunulmuştu.

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