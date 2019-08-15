Galatasaray ile Denizlispor 9 yıl sonra rakip - Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, ligde yarın 9 yıl sonra karşı karşıya gelecek- İki takım arasında geride kalan 38 lig maçında sarı-kırmızılılar 25, yeşil-siyahlılar 5 galibiyet aldı- Denizli'deki 19 maçta ev sahibi ekip 2, konuk Galatasaray 12 kez kazandı- Rekabetteki son 6 randevudan galip ayrılan Galatasaray, rakibine 13 maçtır yenilmiyor



İSTANBUL (AA) - Son şampiyon Galatasaray ile ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 9 yıl aranın ardından karşı karşıya gelecek. İki ekip ligde en son Denizlispor'un küme düştüğü 2009-2010 sezonunda karşılaştı. Taraflar arasında 31 Ocak 2010'da Denizli'de yapılan son lig maçını Galatasaray 2-1 kazandı.

- Ligde 39. randevu

Galatasaray ile Denizlispor, Süper Lig'de yarın 39. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 38 maçın 25'ini Galatasaray galibiyetle kapattı, Denizlispor 5 kez kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Rekabetteki son 6 randevudan galip ayrılan sarı-kırmızılı takımın toplam 72 golüne, Denizli ekibi 33 golle karşılık verdi. 2009-2010 sezonunda yapılan son lig maçlarını Galatasaray, evinde 4-1, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla kazandı.

- Denizli'deki maçlar

Galatasaray, 1983-84 sezonunda ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Denizlispor'a deplasmanda yapılan maçlarda galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurdu. İki takım lig tarihinde Denizli'de 19 maça çıkarken, bunlardan 12'sini sarı-kırmızılılar, 2'sini yeşil-siyahlılar kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti. Deplasmanda rakibine 32 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 17 gol gördü.

- Denizlispor 13 maçtır kazanamıyor

Denizlispor, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 13 maçta galip gelemedi. Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 22 Kasım 2003'te Denizli'de 2-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 13 maçtan 9'unu yitirdi, 4'ünde berabere kaldı ve galibiyet yüzü göremedi.

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