0553 313 94 23

Galatasaray ile Denizlispor 9 yıl sonra rakip

- Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, ligde yarın 9 yıl sonra karşı karşıya gelecek- İki takım arasında geride kalan 38 lig maçında sarı-kırmızılılar 25, yeşil-siyahlılar 5 galibiyet aldı- Denizli'deki 19 maçta ev sahibi ekip 2, konuk Galatasaray 12 kez kazandı- Rekabetteki son 6 randevudan galip ayrılan Galatasaray, rakibine 13 maçtır yenilmiyor

15 Ağustos 2019 Perşembe 08:56
Galatasaray ile Denizlispor 9 yıl sonra rakip


İSTANBUL (AA) - Son şampiyon Galatasaray ile ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 9 yıl aranın ardından karşı karşıya gelecek.

İki ekip ligde en son Denizlispor'un küme düştüğü 2009-2010 sezonunda karşılaştı. Taraflar arasında 31 Ocak 2010'da Denizli'de yapılan son lig maçını Galatasaray 2-1 kazandı.


- Ligde 39. randevu


Galatasaray ile Denizlispor, Süper Lig'de yarın 39. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 38 maçın 25'ini Galatasaray galibiyetle kapattı, Denizlispor 5 kez kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Rekabetteki son 6 randevudan galip ayrılan sarı-kırmızılı takımın toplam 72 golüne, Denizli ekibi 33 golle karşılık verdi.

2009-2010 sezonunda yapılan son lig maçlarını Galatasaray, evinde 4-1, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla kazandı.


- Denizli'deki maçlar


Galatasaray, 1983-84 sezonunda ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Denizlispor'a deplasmanda yapılan maçlarda galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurdu.

İki takım lig tarihinde Denizli'de 19 maça çıkarken, bunlardan 12'sini sarı-kırmızılılar, 2'sini yeşil-siyahlılar kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.

Deplasmanda rakibine 32 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 17 gol gördü.


- Denizlispor 13 maçtır kazanamıyor


Denizlispor, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 13 maçta galip gelemedi.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 22 Kasım 2003'te Denizli'de 2-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 13 maçtan 9'unu yitirdi, 4'ünde berabere kaldı ve galibiyet yüzü göremedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 08:56
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. SÜPER LİG
  4. Yukatel Denizlispor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika'lı komutan Şanlıurfa'ya gelecek
    1. Amerika'lı komutan Şanlıurfa'ya gelecek
    2. Tepki toplayan Youtuber’a takipçi şoku
    3. Ordu’da çevre zabıtası işbaşında
    4. Müjde geldi! Doğalgaz Türkiye'ye akacak
    5. ABD’de uyuşturucu operasyonunda..
    6. ABD heyetinden "Güvenli Bölge" temasları
    7. "İşten çıkaran alçaktır" demişti!..
    8. Malezya’da kaybolan Quoirin açlıktan..
    9. Bursa'da gazinin kafede darbedildiği..
    10. 12 yıllık çocuk hasreti makas..
    11. Muhtarlar çalıştayı sonuç raporu..
    12. Diş tellerinde şeffaf plak fark..
    13. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi..
    14. Tokat'ta tarla yangını! 15 hektar...
    15. Hediyeyle başladı, 60 yıldır saat..
    16. Hipokondriyazisi olanlar dikkat
    17. Adıyaman’da ki üst geçit komedisi sona..
    18. Trabzonspor - Sparta Prag! Muhtemel..
    19. (ÖZEL) Maddi imkansızlıklar yüzünden..
    20. 15 metrelik kuyudan kurtarıldı
    21. Badmintoncular Bulgaristan’dan..
    22. İstanbul Havalimanı için kritik karar
    23. FenerbahçeTekdemir transferini..
    24. Erzincan’da okulların onarım işlerini..
    25. Yargıtay nafaka için emsal karar verdi
    26. 'İstanbul’a teşekkür ediyorum'
    27. Donmuş tereyağı kovasında 1 kilo 205..
    28. MSB: "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan..
    29. Arsızlık, TV dizileriyle..
    30. Bayram sonrası dolar piyasaya nasıl..
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Tüm dünyaya duyurdular! İran'dan beklenmedik hamle
    Tüm dünyaya duyurdular! İran'dan beklenmedik hamle
    Komşudan ABD ile şaşırtan ticaret! 'Elektrik süpürgesi' dediği savaş uçağına 1,2 milyar dolar yatırdı
    Komşudan ABD ile şaşırtan ticaret! 'Elektrik süpürgesi' dediği savaş uçağına 1,2 milyar dolar yatırdı