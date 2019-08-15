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Galatasaray ile Denizlispor 9 sene sonra rakip

Galatasaray ile yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, ligde 9 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:18
Galatasaray ile Denizlispor 9 sene sonra rakip

İki ekip ligde en son Denizlispor'un küme düştüğü 2009-2010 sezonunda karşılaştı. Taraflar arasında 31 Ocak 2010'da Denizli'de yapılan son lig maçını Galatasaray 2-1 kazandı.

Fatih Terim ve Hasan Şaş yok

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada takımının başında bulunamayacak. Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim'e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti. Cezasının birini geçen sezonun son haftasındaki karşılaşmada, birini de TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile oynanan maçta çeken Terim, Yukatel Denizlispor müsabakasıyla cezasını tamamlayacak.

Sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenör Hasan Şaş da cezalı olduğu için müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:18
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