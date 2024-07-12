Galatasaray iki yıldızının fiyatını biçti! Belirlenen bonservisler dudak uçuklattı

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir yandan da kadrosunda bulunan isimler üzerine mesai harcıyor.

Sarı-Kırmızılılar transferin gözde isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez'in bonservis bedelini belirledi.

İKİ OYUNCUDAN 60 MİLYON EURO GELİR BEKLENİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray iki futbolcusundan toplam 60 milyon euro bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

Sarı-Kırmızılılar, EURO 2024'teki performansıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz için en az 35 milyon euro talep ediyor.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Copa America'da Kolombiya formasıyla finale çıkan ve turnuvaya damga vuran Davinson Sanchez için belirlenen rakamın ise 25 milyon euro olduğu kaydedildi.

Haberde iki oyuncuya da Avrupa'dan önemli taliplerin olduğu belirtilirken özellikle bazı Premier Lig takımlarının Barış Alper ve Davinson Sanchez için teklif hazırlığı içerisinde olduğuna da vurgu yapıldı.