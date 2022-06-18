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Spor Galatasaray için sürpriz teknik adam iddiası!
Spor

Galatasaray için sürpriz teknik adam iddiası!

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Galatasaray Sportif Direktörü Pasquale Sensibile'nin İtalyan teknik direktör Roberto Donadoni ile görüşeceğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 15:17:00 -
Galatasaray için sürpriz teknik adam iddiası!

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Galatasaray Sportif Direktörü Pasquale Sensibile'nin İtalyan teknik direktör Roberto Donadoni ile görüşeceğini yazdı.

Ntvspor'un haberine göre; Dursun Özbek'in başkan seçildiği Galatasaray'da öncelik yeni teknik direktörle anlaşmak. Sarı-Kırmızılılar İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent ile yoluna devam etmeyi düşünmüyor. Aslan'da Okan Buruk, Marco Rose ve Roberto De Zerbi öne çıkan isimler oldu. Ancak İtalyan basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio, Galatasaray Sportif Direktörü Pasquale Sensibile'nin İtalyan teknik direktör Roberto Donadoni ile görüşeceğini yazdı. Habere göre Sensibile, Donadoni ile anlaşılması için ısrar ettiğini ve İtalyan teknik direktörün Galatasaray için en güçlü aday olduğu yazıldı.

58 yaşındaki deneyimli isim bugün öğleden sonra İstanbul'da Pasquale Sensibile ile buluşacak. 

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