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Spor

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda sağlık kontrolleri gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-16 18:39:13 -
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda sağlık kontrolleri gerçekleştirildi

ANKARA (AA) - Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncuları, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oyuncular Selçuk Keskin, Melih Sıratça, Ertuğrul Gazi Metin, Sadık Efe Özbey, Vahit Emre Savaş, Burutay Subaşı, Yasin Aydın, Selim Kalaycı, Burak Mert, Doğukan Ulu ve Onurcan Çakır ile yeni transferler Batuhan Avcı, Murat Yenipazar ve Maurice Torres'in Göztepe Medical Park Hastanesi'nin uzman doktorları tarafından testlere tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, oyuncuların yanı sıra teknik ekibin de sağlık kontrolünden geçtiği aktarıldı.


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