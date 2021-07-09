  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İşte Türkiye’nin Müslümanlık fotoğrafı
Açıklama geldi! Süre uzatıldı
Cerablus'ta 14 branşta hasta kabul edecek hastanenin ek poliklinik binası açıldı
YTB'den Bosna Hersek'te İnsan Hakları Eğitim Programı ve Soykırım Akademisi
Spor Galatasaray hazırlık maçında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak
Spor

Galatasaray hazırlık maçında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın Kasımpaşa ile hazırlık maçı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 12:24:00 -
Galatasaray hazırlık maçında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla yapan sarı-kırmızılılar, müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.

Yaklaşık 1 aydır çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçını ise 13 Temmuz'da deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacak.

İki karşılaşma da D-Smart'tan canlı yayımlanacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay