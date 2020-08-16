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Spor

Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-08-16 19:55:58 -
Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı

ANKARA (AA) - Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sabah antrenmanında futbolcuların kondisyon ve pas çalışması yaptığı belirtildi.

Serbest ısınmayla başlayan akşam antrenmanında sarı-kırmızılı futbolcuların, gruplar halinde hedefe yönelik yarışma şeklinde oyunlar oynadığı ifade edildi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı idmanla sürdürecek.

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