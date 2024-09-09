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Spor Galatasaray gözünü kararttı! Dünya yıldızına teklif!
Spor

Galatasaray gözünü kararttı! Dünya yıldızına teklif!

Yeniakit Publisher
2024-09-09 16:13:00 -
Galatasaray gözünü kararttı! Dünya yıldızına teklif!

İspanyol basını, transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Transfer döneminin sonuna yaklaşırken Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

El Nacional, Galatasaray'ın şu an boşta olan 38 yaşındaki dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos'a teklif götürdüğünü iddia etti.

MOURİNHO ETKİSİ

Haberde Süper Lig'de bu dönem önemli transferlerin gerçekleştiği belirtilirken Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza atmasının bu transferlerin önünü açtığı belirtildi.

Jose Mourinho'nun Süper Lig'e güvenilirlik ve prestij kazandırdığı bu nedenle Avrupa futbolunda önemli isimler tarafından ligin dikkat çektiği aktarıldı.

"RAMOS'UN İLGİSİNİ ÇEKEBİLİR"

Haberde Ramos'un kariyerinin son döneminde rekabetçi bir ligde mücadele etme fırsatının ilgisini çekebileceği de ifade edildi.

Sergio Ramos geçen sezon Sevilla formasıyla 37 maça çıktı. 3 bin 301 dakika sahada kalan 38 yaşındaki stoper 7 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

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