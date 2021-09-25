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Spor Galatasaray Göztepe maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray Göztepe maçı
Spor

Galatasaray Göztepe maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray Göztepe maçı

Süper Lig'in 7. haftasıda Galatasaray evinde Göztepe'yi konuk edecek. Peki, Galatasaray Göztepe maçı ne zaman saat kaçtan?

Yeniakit Publisher
2021-09-25 10:47:00 -
Galatasaray Göztepe maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray Göztepe maçı

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yaşanıyor. Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Göztepe maçı ne zaman?

Galatasaray Göztepe maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray Göztepe maçı

Galatasaray pazar akşamı Göztepe'yi konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Ali Şansalan yönetecek.

Ligde geride kalan 6 maçta ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, aldığı 8 puanla haftaya 11. sırada girdi.

İzmir temsilcisi ise 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Göztepe topladığı 5 puanla 7. hafta öncesinde 15. sırada yer buldu.

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