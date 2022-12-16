Galatasaray gönderdi, PSG'de işe başladı

L'Equipe'in duyurduğu habere göre; Fransız basınında yer alan haberlere göre, Campos Paris Saint-Germain'de üç yeni oyuncu gözlemcisini işe aldı. Bu isimlerden biri de Galatasaray'dan ayrılan Sensibile oldu. Sensibile, önümüzdeki günlerde Fransız ekibinde göreve başlayacak.

Galatasaray'a Campos getirmişti

Campos'un aracılığı ile Galatasaray'da sportif direktör olan Pasquale Sensibile, sezon sonunda Galatasaray'da yönetimin değişmesi ile birlikte görevden alındı. Sensibile, Galatasaray'da geçirdiği 4 aya karşın aldığı 750 bin euro ile tartışmaların odağında yer almıştı. 50 yaşındaki sportif direktör kariyerinde daha önce Novara, Sampdoria, Matova, Roma, Trapani ve Alessandria'da görev aldı.