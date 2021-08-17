  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Lastik bottaki 17 sığınmacı yakalandı
İspanya’da yılın en büyük yangını!
Tunus'ta cezaevindeki vekilden tepki: Kararı tanımıyorum
Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Spor Galatasaray, Giresunspor'u ilk yarıda dağıttı
Spor

Galatasaray, Giresunspor'u ilk yarıda dağıttı

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 00:18:00 -
Galatasaray, Giresunspor'u ilk yarıda dağıttı

Giresunspor'la Galatasaray Çotanak Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada Diagne ve 45+2. dakikada Cicaldau, penaltıdan kaydetti.

Giresunspor'da Hüseyin Tut, 45. dakikada kırmızı kart gördü. Galatasaray'da ise Marcao, 61. dakikada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı için direkt kırmızı kart gördü.

Galatasaray bu sonuçla puanını 3'e çıkardı.

Galatasaray gelecek hafta Hatayspor'u konuk edecek. Giresunspor ise Kasımpaşa ile deplasmanında karşı karşıya gelecek.

Giresunspor: 0 - Galatasaray: 2

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Perez, Hüsamettin Tut, Sankhere (Dk. 46 Traore), Joey Pelupessy, Hayrullah Bilazer (Dk. 80 Umut Nayir), Flavio, Serginho , Balde

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 65 Alpaslan Öztürk), Berkan İsmail Kutlu, Feghouli (Dk. 65 Babel), Cicaldau (Dk. 83 Arda Turan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 65 Emre Kılınç), Diagne (Dk. 80 Falcao)

Gol: Dk. 31 Diagne, Dk. 45+2 Cicaldau (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 45 Hüsamettin Tut (Giresunspor), Dk. 63 Marcao (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 11 Taylan Antalyalı, Dk. 90 Luyindama (Galatasaray)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay