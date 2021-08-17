Galatasaray, Giresunspor'u ilk yarıda dağıttı
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptı.
Giresunspor'la Galatasaray Çotanak Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada Diagne ve 45+2. dakikada Cicaldau, penaltıdan kaydetti.
Giresunspor'da Hüseyin Tut, 45. dakikada kırmızı kart gördü. Galatasaray'da ise Marcao, 61. dakikada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı için direkt kırmızı kart gördü.
Galatasaray bu sonuçla puanını 3'e çıkardı.
Galatasaray gelecek hafta Hatayspor'u konuk edecek. Giresunspor ise Kasımpaşa ile deplasmanında karşı karşıya gelecek.
Giresunspor: 0 - Galatasaray: 2
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Perez, Hüsamettin Tut, Sankhere (Dk. 46 Traore), Joey Pelupessy, Hayrullah Bilazer (Dk. 80 Umut Nayir), Flavio, Serginho , Balde
Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 65 Alpaslan Öztürk), Berkan İsmail Kutlu, Feghouli (Dk. 65 Babel), Cicaldau (Dk. 83 Arda Turan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 65 Emre Kılınç), Diagne (Dk. 80 Falcao)
Gol: Dk. 31 Diagne, Dk. 45+2 Cicaldau (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 45 Hüsamettin Tut (Giresunspor), Dk. 63 Marcao (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 11 Taylan Antalyalı, Dk. 90 Luyindama (Galatasaray)