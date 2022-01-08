Galatasaray-Giresunspor 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı kırmızılıların ilk 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

Galatasaray: İsmail, Boey, Işık Kaan, Nelsson, Ömer, Berkan, Cicâldău, Emre, Moruţan, Halil, Babel.

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Alexis, Aziz, Pelupessy, Zeki, Flavio, Shapi, Serginho, Balde.

GALATASARAY - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Giresunspor maçı 8 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'DA 11 EKSİK

Galatasaray'da Giresunspor maçı öncesinde birçok eksik futbolcu bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda korona virüs izolasyon süreci devam eden Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk, milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed, sakatlıkları olan Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne ile sarı kart cezaları bulunan Kerem Aktürkoğlu ile Marcao mücadelede forma giyemeyecek. Galatasaray'da Giresunspor ile oynayacakları mücadele öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Berkan Kutlu, Victor Nelsson ve DeAndre Yedlin sarı kart görmeleri halinde 21. haftada deplasmana oynayacakları Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Giresunspor maçını hakem Arda Kardeşler'in yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Kadir Sağlam üstlenecek. Bursa Bölgesi Hakemi Arda Kardeşler, şimdiye kadar 185 karşılaşma yönetti. Bu maçların yüzde 52'sini ev sahibi, yüzde 24'ünü ise deplasman takımları kazandı.

GİRESUNSPOR'DA 4 EKSİK!

Karadeniz temsilcisi, ligin ilk yarısında 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi alarak topladığı 22 puanla 14. sırada yer aldı. Lige iyi başlayamayıp ilk 7 karşılaşmada puan alamayan Karadeniz temsilcisi, ikinci devre bu durumu tersine çevirip çıkış yakalamayı hedefliyor. GZT Giresunspor'da Afrika Uluslar Kupası maçları için ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hamidou Traore ve Souleymane Doukara, kart cezalısı Mamadou Diarra ile ameliyat edilen Erol Can Akdağ karşılaşmada forma giyemeyecek.