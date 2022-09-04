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Spor Galatasaray-Gaziantep maçı ne zaman, hangi kanalda, muhtemel 11'ler
Spor

Galatasaray-Gaziantep maçı ne zaman, hangi kanalda, muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Nef Stadı'nda Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 16:30:00 -
Galatasaray-Gaziantep maçı ne zaman, hangi kanalda, muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Nef Stadı'nda Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Mücadele beinsports'tan yayınlanacak. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Galatasaray, Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

Süper Lig'de çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve birinde berabere kalan Gaziantep FK ise hanesine 10 puan yazdırdı.

Galatasaray'da tek eksik!

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve takımdan ayrı saha çalışmalarına başlayan Fredrik Midtsjö'nün maçta forma giymesi beklenmiyor.

Gaziantep FK iyi gidişini sürdürmek istiyor

Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK, ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan topladı.

Ligde mağlubiyeti bulunmayan ve puan cetvelinde maç eksiğiyle 5. sırada yer alan Gaziantep ekibi, iyi gidişatını sürdürmek istiyor.

Gaziantep FK'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

 


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