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Spor

Galatasaray Ganalı futbolcudan vazgeçemiyor!

Galatasaray, ısrarla istediği Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah için Kayserispor'a tekrardan bir teklifte bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 09:43:00 -
Galatasaray Ganalı futbolcudan vazgeçemiyor!

Lemina'nın sık sık sakatlıkalar yaşaması, Seri'nin ise yüksek maliyetinden dolayı orta sahaya yeni bir oyuncu almak isteyen Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in hem sistemine uyması hem de Türkiye’yi yakından tanıması nedeniyle alınmasını talep ettiği Bernard Mensah için Kayserispor'a teklif sundu.

'Satın alma opsiyonlu kiralama formulü' kullanılacak

Galatasaray, oyuncunun bonservisi ile transferi halinde Kayserispor’un Atletico Madrid’e ödemesi gereken yüzde 40’lık bonus maddesini ortadan kaldırmak için 'satın alma opsiyonlu kiralama' formülünü masaya sundu.

Hali hazırda Mensah’ın eski kulübü Atletico Madrid’e 3.8 milyon Euro borcu olan ve bu tutarın yanı sıra yüzde 40’lık pay nedeni ile 1.5 milyon Euro'da bonus ödemesi gereken, toplam 5.3 milyon Euro’luk maliyet nedeniyle sıkıntıda olan Kayserispor’a 1 yıllık kiralama bedeli olarak 1.3 milyon Euro, satın alma opsiyonu olarak da 3.8 milyon Euro teklif edildi.

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