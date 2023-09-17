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Spor Galatasaray futbol tarihinde bir ilke imza attı! Kadro rotasyonu
Spor

Galatasaray futbol tarihinde bir ilke imza attı! Kadro rotasyonu

Yeniakit Publisher
2023-09-17 18:32:00 -
Galatasaray futbol tarihinde bir ilke imza attı! Kadro rotasyonu

Toplamda 239,7 milyon Euro’luk değeriyle Türk futbol tarihinin en pahalı kadrosunu kuran Galatasaray, dün toplam 216 milyon Euro’yu aşan oyuncularıyla sahadaydı.

Toplamda 239,7 milyon Euro’luk değeriyle Türk futbol tarihinin en pahalı kadrosunu kuran Galatasaray, dün toplam 216 milyon Euro’yu aşan oyuncularıyla sahadaydı.

Samsunspor maçında ilk 11’de yer alan futbolcuların değeri 137.1 milyon Euro’yu, yedek kulübesindekilerin değeri ise 79 milyon Euro’yu buldu. Dün sahaya çıkan ilk 11 ile yedeklerin değerleri şöyle: iLK 11: Muslera 1.6, Sacha Boey 16, Nelsson 18, Abdülkerim 6.5, Angelino 12, Tete 25, Lucas Torreira 15, Kerem Demirbay 6, Kerem Aktürkoğlu 15, Mertens 3, İcardi 19 (Toplam 137.1 milyon Euro).

Yedekler: Bakambu 5, Tanguy Ndombele 22, Hakim Ziyech 16, Oliveira 7, Kazımcan 2.3, Davinson Sanchez 15, Halil Dervişoğlu 2, Kaan Ayhan 3.7, Günay Güvenç 2 (Toplam 79 milyon Euro).

G.Saray’ın maç kadrosundaki oyuncuların değeri 216 milyon Euro’yu aştı.
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