Galatasaray, Fiorentina ile hazırlık maçı yapacak Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 11 Ağustos Pazar günü TSİ 22.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 11 Ağustos Pazar günü TSİ 22.00’de İtalya’da Fiorentina ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Galatasaray, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıkları kapsamında İtalya’nın ACF Fiorentina takımıyla özel maçta karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 11 Ağustos Pazar günü TSİ 22.00’de İtalya’nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı’nda oynanacak.

Serie A’da 2018-2019 sezonunu 41 puanla 16. sırada bitiren Fiorentina, İtalya Kupası’nda da yarı finalde turnuvaya veda etti. Mor-beyazlı ekibin başında bu sezon Teknik Direktör Vincenzo Montella bulunuyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıları UEFA Kupası şampiyonluğuna taşıdığı sezonun ardından 2000-2001 sezonunda Fiorentina’yı çalıştırmıştı.

Sarı-kırmızılılar, Fiorentina ile daha önce 8 Ağustos 2012’de Türk Telekom Stadyumu’nda hazırlık maçında karşılaşmıştı. Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0 galip ayrılmıştı.

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