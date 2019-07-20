0553 313 94 23

Galatasaray, Fiorentina ile hazırlık maçı yapacak

- Sarı-kırmızılı ekip, İtalya temsilcisiyle 11 Ağustos'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:24
Galatasaray, Fiorentina ile hazırlık maçı yapacak


SEEFELD (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya temsilcisi Fiorentina ile maç yapacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak mücadele, 11 Ağustos Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak.

İtalya'nın köklü takımlarından Fiorentina, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) geride kalan sezonu 41 puanla 16. sırada bitirerek ligde kalmayı başardı.


- Terim için anlamlı maç


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, daha önce çalıştırdığı Fiorentina'ya rakip olacak.

Sarı-kırmızılı ekip ile 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanmasının ardından Fiorentina'nın başına geçerek yurt dışındaki ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Terim, bir kez daha İtalya temsilcisinin taraftarı önüne çıkacak.

Galatasaray ile Fiorentina daha önce 8 Ağustos 2012'de Türk Telekom Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş, Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip müsabakayı 1-0 kazanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:24
  1. Fatih Terim
  2. Fiorentina
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. Hazırlık maçı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anasına küfreden adamın avukatı oldu
    1. Anasına küfreden adamın avukatı oldu
    2. Beytüşşebap’ta dev göl keşfedildi
    3. Milletvekili Savaş; “Kıbrıs ile..
    4. Zonguldak’ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
    5. Develi Kaymakamı Duru Gönüllere..
    6. MHP lideri Bahçeli’nin hediyesini 22..
    7. Fiat Professional temmuz ayında ÖTV’yi..
    8. ABD kongresinde “kötü ruhları kovma”..
    9. "Süper Lig'de başarılı bir sezon..
    10. Ülke şokta! Büyük patlamada ölü sayısı..
    11. Galatasaray, Fiorentina ile hazırlık..
    12. Eriyen kar sularının etkisi azalınca..
    13. Kocaeli’de inşaatın 3’üncü katından..
    14. Arnavut kaldırımı taşlarına elleriyle..
    15. Emniyetten Türkiye genelinde taksi..
    16. Vatandaşı darp eden şoföre ceza
    17. Benzinde 20 kuruş indirim
    18. Fındık bahçeleri arasındaki saklı..
    19. Gazeteci Kurtar Çakın’ın objektifinden..
    20. Türkiye Aracılar Birliği (TAB) Başkanı..
    21. Radarların ‘ateşi’ de maliyeti de düştü
    22. Tekirdağ Valisi Yıldırım’dan Vali..
    23. Kamyonla traktör çarpıştı: 1 ölü, 1..
    24. Dünya Şampiyonası’nda ringe çıkacaklar
    25. Denizli’de imamlar tütün bağımlılığı..
    26. Tünelde iki araç kafa kafaya çarpıştı!..
    27. Teknosa’dan Tupturuncu Kampanya
    28. Markette tecavüz girişimi son anda..
    29. Yatırımcı rehberi (9)
    30. Yatırımcı rehberi (10)
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...