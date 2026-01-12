  • İSTANBUL
Galatasaray, Fethiyespor maçı için Muğla'ya geldi
Spor

Galatasaray, Fethiyespor maçı için Muğla'ya geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Galatasaray, Fethiyespor maçı için Muğla'ya geldi

Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor maçı için Muğla'ya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında yarın Nesine 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşılaşacak Galatasaray, Muğla'ya geldi.

Fethiye İlçe Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşma için uçakla Dalaman Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup Galatasaray taraftarı karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'a çiçek verdi.

İlçe merkezi ile yol güzergahında meşaleler yakıp tezahüratlar yapan taraftarlar, kafileyi kalacağı otele uğurladı.

