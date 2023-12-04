Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızına kancayı taktı

Galatasaray'ın, ocak ayında Napoli forması giyen Eljif Elmas'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Sarı kırmızılı yönetimin, eski Fenerbahçeli yıldızı ikna ettiği ve Napoli ile temaslara başladığı öne sürüldü.

Bu sezon İtalyan ekibinde fazla süre bulamayan Makedon oyuncunun, yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Yönetimin Eljif Elmas hamlesiyle orta sahayı kusursuz bir hale getirmeyi planladığı ve transfer için büyük çaba gösterdiği aktarıldı.

Napoli'nin ise 24 yaşındaki yıldızı 6 aylığına kiralamaya sıcak baktığı ancak 2-3 milyon Euro civarında bir ücret talep ettiği ifade edildi.

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Galatasaray'ın ise Eljif'in yalnızca maaşını ödemek istediği iddia edildi. Transferin 1-2 hafta içinde netleşmesi ve Eljif'in kısa süre için sarı kırmızılılara imza atması bekleniyor.

Öte yandan Galatasaray'ın, Napoli ile yapacağı kontrata satın alma opsiyonu da eklettirmek istediği vurgulandı. Ancak Napoli'nin bu talebi kabul etmesinin zor olduğu belirtildi.

Eljif Elmas bu sezon Napoli'de 14 maça çıktı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol attı.

Geçen yıl İtalya'da şampiyonluk yaşayan Eljif'in, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Güncel piyasa değeri 26 milyon Euro olan Eljif, Fenerbahçe'den Napoli'ye 16 milyon Euro'ya transfer olmuştu.