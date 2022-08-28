Galatasaray, Fenerbahçe derken Mourinho kaptı!

Dünya futbolundan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. İtalya Ligi Serie A takımlarından Torino ile sözleşmesi sona eren Andrea Belotti'nin geleceği futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Adı sıklıkla Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan yıldız golcünün yeni takımı resmen belli oldu. İtalyan futbolcu, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma'ya transfer oldu.

Dünya futbolundan flaş haberler peş peşe gelmeye devam ediyor!

Süper Lig'in iki dev kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe, İtalya Ligi Serie A takımlarından Torino ile sözleşmesi sona eren Andrea Belotti için nabız yoklamıştı.

İki kulüp de boşa çıkan yıldız golcünün şartlarını sormuş ve birçok görüşme yapmıştı.

Geleceği futbolseverler tarafından merak edilen Andrea Belotti'nin yeni adresi ise resmen belli oldu.

Teknik direktörlüğünü dünyaca ünlü isim Jose Mourinho'nun yaptığı Serie A devi Roma, Andrea Belotti'yi transfer ettiğini açıkladı.

İtalyan ekibi, yıldız futbolcuyla 1+2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Torino kariyerinde tam 251 resmi maça çıkan Belotti 113 gol - 28 asistlik bir performans sergilemişti.