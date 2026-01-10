  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!
Spor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu.

alatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa finalinde VAR hakemi belli oldu.

Süper Kupa finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 18.45'de başlayacak derbide Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ozan Ergün yapacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre mücadelede VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay görev yapacak.

