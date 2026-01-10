Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!

alatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa finalinde VAR hakemi belli oldu.

Süper Kupa finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 18.45'de başlayacak derbide Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ozan Ergün yapacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre mücadelede VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay görev yapacak.