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Yerel Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yüzünden Uşak karıştı!
Yerel

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yüzünden Uşak karıştı!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından iki takımın taraftar grupları Uşak’ta birbirine girdi. Meydana gelen olaylarda 2 şahıs yaralanırken 3 şahıs da gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 23:19:00 -
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yüzünden Uşak karıştı!

Türkiye de vatandaşların merakla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğüyle sonlandı.

Galibiyetin ardından Uşak’ta bazı noktalarında kutlama yapan Fenerbahçeli taraftarlar, bazı noktalarda ise Galatasaray taraftarlarıyla gerginlik yaşadı.

Taraftar grupları arasında çıkan kavgalara Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte bir çok polis müdahale etti.

Yaşanılan olaylarda bir kişi karnından bir kişi de bacağından olmak üzere 2 kişi yaralanırken toplamda 3 şahıs ise ekiplerce gözaltına alındı.

Meydana gelen olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken polis ekipleri oluşabilecek taşkınlıkları önlemek amaçlı kentte bir çok noktada devriye ekiplerini arttırdı.

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