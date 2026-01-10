Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ertelenecek mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesi Olimpiyat Stadı'nda rüzgar etkisini artırdı. Korner bayrağının hızla sallandığı görüntüler sosyal medyada endişeye yol açarken "Derbi ertelenir mi?" sorusu gündeme geldi.
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu akşam karşı karşıya geleceği Süper Kupa finali öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hava koşulları dikkat çekiyor. Stattan gelen son görüntülerde rüzgarın şiddetini artırdığı görülürken, korner bayrağının hızla sallanması öne çıktı.
"DERBİ ERTELENİR Mİ?" SORUSU GÜNDEMDE
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından taraftarlar arasında "Maç ertelenir mi?" sorusu gündeme geldi. Olumsuz hava şartlarının sahadaki oyun düzenini ve tribün şartlarını etkileyebileceği yorumları yapıldı.
MAÇ 18.45'TE BAŞLAYACAK
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bu akşam karşı karşıya gelecek. Mücadele 18.45'te başlayacak.
