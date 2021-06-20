Galatasaray'da başkanlığa Burak Elmas seçildi. Yeni başkan, teknik direktör kararıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Peki, Fatih Terim sözleşme imzalayacak mı?

Galatasaray Fatih Terim'le devam edecek mi?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız" ifadelerini kullandı.