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Spor Galatasaray Fatih Terim'le devam edecek mi?
Spor

Galatasaray Fatih Terim'le devam edecek mi?

Galatasaray'da başkanlık seçimi 19 Haziran'da tamamlandı. Yeni baştan Burak Elmas'ın yola teknik direktör Fatih Terim ile devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Konu hakkında Burak Elmas'tan açıklama geldi. Peki, Galatasaray Fatih Terim'le mi devam ediyor?

Yeniakit Publisher
2021-06-20 18:08:00 -
Galatasaray Fatih Terim'le devam edecek mi?

Galatasaray'da başkanlığa Burak Elmas seçildi. Yeni başkan, teknik direktör kararıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Peki, Fatih Terim sözleşme imzalayacak mı?

Galatasaray Fatih Terim'le devam edecek mi?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız" ifadelerini kullandı.

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