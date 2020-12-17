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Spor Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 18:57:30 -
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Fatih Karagümrük'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılı futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı ve daha sonra gruplar haline pas oyunu oynadıkları belirtildi. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Terim'in oyuncularına taktik çalışma yaptırdığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

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