Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor maçından notlar





İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk eden Galatasaray'da sakatlığı geçen Mbaye Diagne ile tedavileri tamamlanan Fernando Muslera ve Younes Belhanda, müsabakaya ilk 11'de başladı.

Ülkesi Senegal'in Mali ile oynadığı hazırlık maçında geçirdiği sakatlık sonucu sağ omuz ekleminde bağ hasarı ve çıkık tespit edilen Diagne, yapılan tedaviyle Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına yetiştirildi. Senegalli futbolcu, karşılaşmada ilk 11'deki yerini aldı.

Belindeki ağrılar nedeniyle son antrenmana katılmayan kaleci Fernando Muslera ile gıda zehirlemesi geçiren Younes Belhanda da gerçekleştirilen tedavilerinin ardından maça ilk 11'de çıktı.

Sarı-kırmızılı takımda ülkesi Yunanistan'ın Liechtenstein ile yaptığı maçta sakatlanan Kostas Mitroglou ile tedavisi süren Japon futbolcu Yuto Nagatomo, müsabakanın kadrosunda yer almadı.





- Taraftardan Mustafa Cengiz ve yönetimine destek





Galatasaraylı taraftarlar, yaptıkları tezahürat ve açtıkları pankartlarla yıllık olağan mali genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimine destek verdi.

Tribünlere üzerinde "Milyonlarca ses Galatasaray halkın diyor. Tüzük değiştirilsin, taraftarıyla bütünleşsin. Galatasaray'ımıza Galatasaraylılar üye olsun. Mekteb-i Sultani onurumuzdur, liseci zihniyet sorunumuzdur. Nerede kaldı fikriniz, nerede kaldı vicdanınız?" ifadelerinin bulunduğu pankartlar asan taraftarlar, "O koltuk tapulu malınız değil, Cim Bom Bom halkındır lisenin değil. Mekteb-i Sultani onurumuzdur, liseci zihniyet sorunumuzdur." şeklinde tezahürat yaptı.

Karşılaşmayı locadan takip eden Mustafa Cengiz, taraftarların desteğine alkışla karşılık verdi.



