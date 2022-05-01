Galatasaray evinde yıkıldı

Süper Lig'de 35. haftada Galatasaray evinde Sivasspor'u ağırladı.

Çekişmeli geçen maçta Galatasaray, evinde kaybederek Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu.

İlk Yarı

9. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasıyla sağdan hareketlenen Boey'in ceza sahasına yerden ortasında, kale sahası önünde Gomis'in vuruşunda top yandan dışarı gitti.

10. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla soldan ceza sahasına girerek çizgiye kadar inen Emre Kılınç'ın içeri çevirdiği topu, Gomis altıpas önünde yaptığı vuruşla ağlarla buluşturdu.

38. dakikada Van Aanholt'un soldan yaptığı ortada kale sahasında Babel'in kötü kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

42. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Hakan Arslan'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü.

44. dakikada Demir Grup Sivasspor skoru 1-1 yaptı. Uğur Çiftçi'nin sol taraftan ortasında, ceza sahasında Yatabare uçarak yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

İkinci Yarı

Mücadelede ikinci yarı tempolu başlarken Sivasspor, 49. dakikada 2-1 öne geçti. Sivasspor'da Faycal Fajr'ın ortasında kafalardan seken top Fredrik Ulvestad'ın önünde kaldı, Norveçli oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Galatasaray, 57. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasında düşürülmesi ile penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Gomis, 58. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.

Sivasspor, 65. dakikada Ahmet Oğuz ile 3-2 öne geçti. Sağ kanattan orta şut karışımı bir top gönderen Ahmet Oğuz'un vuruşu kaleye doğru yöneldi ve Muslera'nın üstünden ağlarla buluştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, 76. dakikada 3 oyuncu birden değiştirdi. Sarı-kırmızılılarda; Gomis, Babel ve Pulgar oyundan çıktı. Berkan Kutlu, Olimpiu Morutan ve Mustafa Muhammed oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Sivasspor sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray sahasında 5 maç sonra kaybetti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında 5 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, bundan önce sahasında oynadığı 5 lig maçında 4 galibiyet ve bir beraberlik elde etmişti.

Galatasaray, bu maçlarda Çaykur Rizespor, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yenerken, Yukatel Kayserispor ile berabere kalmıştı.