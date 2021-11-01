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Spor Galatasaray evinde kazandı
Spor

Galatasaray evinde kazandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 09:45:00 -
Galatasaray evinde kazandı

Galatasaray - Gaziantep FK

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini 45+3. dakikada Olimpiu Morutan ve 73. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı.

Süper Lig'de güçlü rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanan Galatasaray, hem zirve yarışında önemli üç puanı hanesine yazdırdı hem de hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibiyle yapacağı maç öncesinde moral buldu.

Sarı-kırmızılı takım elde ettiği bu galibiyetle ligde puanını 20'e çıkartırken, Gaziantep FK ise 12 puanda kaldı.

Sahasındaki son 3 maçı kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda çıktığı son 3 maçta Göztepe, İttifak Holding Konyaspor ve Gaziantep FK'yı mağlup etti.

Morutan'ın 3. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, Süper Lig'de bu sezon 3. kez ağları havalandırdı.

Sezon başında Romanya'nın FCSB ekibinden transfer edilen Morutan, daha önce Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında birer kez topu filelere gönderdi.

Kerem Aktürkoğlu 5. kez ağları havalandırdı

Gaziantep FK maçında Galatasaray'ın ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 5'e çıkardı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, daha önce Süper Lig'deki Kasımpaşa ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki St. Johnstone, Randers ve Lokomotiv Moskova maçlarında birer gol kaydetti.

Taraftardan Marcao'ya destek

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmada etkili bir performans sergileyen Brezilyalı futbolcu Marcao'ya destek verdi.

Taraftarlar, maçın sonunda tribünlere çağırdıkları Brezilyalı futbolcuya "üçlü" çektirdi.

Sarı-kırmızılı taraftarların lehine tezahüratta bulunduğu Marcao, tribünden aldığı bayrağı saha içinde sallayarak taraftarın sergisine karşılık verdi.

 

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