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Spor Galatasaray evinde beraberlikle yetindi
Spor

Galatasaray evinde beraberlikle yetindi

Avrupa Ligi E Grubu'nda Lokomotiv Moskova'yı ağırlayan Galatasaray sahadan 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 23:02:00 -
Galatasaray evinde beraberlikle yetindi

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında temsilcimiz Galatasaray ile Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi..

Feghouli'nin golüne kamano karşılık verdi

Galatasaray'ı öne geçiren golü 43. dakikada Sofiane Feghouli kaydetti. Lokomotiv Moskova, 73. dakikada François Kamano ile eşitliği sağladı.

Galatasaray liderliği sürdürüyor

1-1 sona eren maçla birlikte yoluna namağlup olarak devam eden Galatasaray, 8 puana yükseldi. Lokomotiv Moskova ise puanını 2 yaptı.

Galatasaray, grupta bir sonraki maçında Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak. Lokomotiv Moskova ise Lazio'yu konuk edecek.

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