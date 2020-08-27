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Spor Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:32:22 -
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz tarafından Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanemiz Medical Park'ın katkılarıyla 25 Ağustos Salı günü yapılan Kovid-19 testleri sonrası bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncumuz için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır."


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