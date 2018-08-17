Galatasaray, Emre Akbaba'yı KAP'a bildirdi
Galatasaray Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'un futbolcusu Akbaba'nın transferi için oyuncunun kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.17 Ağustos 2018 Cuma 19:01
Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Emre Akbaba'nın Kulubümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulubü Aytemiz Alanyaspor Kulübü Derneği ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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