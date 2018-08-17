Galatasaray, Emre Akbaba'yı KAP'a bildirdi

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Emre Akbaba'nın Kulubümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulubü Aytemiz Alanyaspor Kulübü Derneği ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.