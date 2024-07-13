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Spor Galatasaray Efe Akman'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Spor

Galatasaray Efe Akman'la 4 yıllık sözleşme imzaladı

Yeniakit Publisher
2024-07-13 19:26:00 -
Galatasaray Efe Akman'la 4 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, akademi futbolcularından Efe Akman'la 2027-28 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray, Efe Akman'la profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Akademi futbolcumuz Efe Akman ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır." denildi.

18 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray U19 takımıyla 36 maça çıkarken Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 1 karşılaşmada oynadı.

Galatasaray'ın paylaşımı:


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