Galatasaray Efe Akman'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, akademi futbolcularından Efe Akman'la 2027-28 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.
Galatasaray, Efe Akman'la profesyonel sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Akademi futbolcumuz Efe Akman ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır." denildi.
18 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray U19 takımıyla 36 maça çıkarken Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 1 karşılaşmada oynadı.
Galatasaray'ın paylaşımı:
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