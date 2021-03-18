Galatasaray duyurdu! Galatasaray Adası davasında karar açıklandı
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre; Galatasaray Adası'nda işletmeciyle olan davada karar açıklandı.
Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası (Su Ada) işletmecisi için açtığı davayı kazandı.
Mahkeme işletmecinin tahliyesine karar verdi.
"Camiamıza hayırlı olsun"
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Kulübümüz tarafından Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine Yönetimimizce 17.11.2020 tarihinde açılan tahliye davasının 18.03.2021 (bugün) tarihinde görülen duruşmasında işletmecinin Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun"