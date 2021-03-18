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Spor Galatasaray duyurdu! Galatasaray Adası davasında karar açıklandı
Spor

Galatasaray duyurdu! Galatasaray Adası davasında karar açıklandı

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre; Galatasaray Adası'nda işletmeciyle olan davada karar açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 13:10:00 -
Galatasaray duyurdu! Galatasaray Adası davasında karar açıklandı

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası (Su Ada) işletmecisi için açtığı davayı kazandı.

Mahkeme işletmecinin tahliyesine karar verdi.

"Camiamıza hayırlı olsun"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz tarafından Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine Yönetimimizce 17.11.2020 tarihinde açılan tahliye davasının 18.03.2021 (bugün) tarihinde görülen duruşmasında işletmecinin Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun"

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