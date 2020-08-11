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Spor

Galatasaray Düsseldorf’la tekrardan pazarlık masasına oturuyor

Galatasaray Kaan Ayhan için birkez daha devrede. Sarı Kırmızılılar, Sassuolo’nun anlaştığı, ancak transferini bir türlü bitiremediği milli futbolcuyu renklerine bağlamak için tekrar harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 11:15:00 -
Galatasaray Düsseldorf’la tekrardan pazarlık masasına oturuyor

Galatasaray Yönetimi, bugün Fortuna Düsseldorf kulübüyle son kez masaya oturacak.

25 yaşındaki oyuncunun 2 milyon Euro’luk çıkış bedelindeki opsiyonu kaçıran Galatasaray, buna rağmen yeni bir ödeme takvimi oluşturarak daha yüksek bir bonservis bedeliyle transferi gerçekleştirmeye çalışacak.

İtalyan kulübüne “Evet” diyen Kaan Ayhan, Galatasaray’ın teklifine de sıcak baktığını yöneticilere iletmişti. Artık top Sarı-kırmızılı yönetimde; Düsseldorf cephesinin ikna edilmesi gerekiyor.

Ancak Galatasaray artık bu transfer girişiminde yalnız değil. Sassuolo’nun devreye girmesiyle İtalya’da ses getiren bu operasyon, diğer kulüplerin de teklif yapmasına yol açtı.

Galatasaray'ın transferde rakipleri var

Çizme medyasında yer alan haberlere göre Kaan’ı Galatasaray ve Sassuolo dışında, Atalanta, Fiorentina ve Roma'da takip ediyor.

Eğer bu kulüpler de Düsseldorf’a teklif götürürse, pazarlık kızışacağı için Galatasaray’ı işi hiç kolay olmayacak gibi görünüyor.

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