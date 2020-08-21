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Spor Galatasaray Doğa Sigorta'da bir çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Galatasaray Doğa Sigorta'da bir çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 23:09:44 -
Galatasaray Doğa Sigorta'da bir çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı

ANKARA (AA) - Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bir idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren erkek basketbol takımının teknik, sporcu ve idari kadrosuna Kovid-19 testi yapıldığı ifade edildi.

Klinik şikayeti olmayan bir idari çalışanın testinin pozitif çıktığı belirtildi. İdari personelin izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.



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