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Spor

Galatasaray Doğa Sigorta, Ronald Jordan Hunter'ı transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-07-22 12:04:50 -
Galatasaray Doğa Sigorta, Ronald Jordan Hunter'ı transfer etti

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Ronald Jordan Hunter'la sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li şutör oyun kurucu R.J. Hunter ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, geçtiğimiz sezon Türk Telekom'da forma giyen 1993 doğumlu oyuncu için, "Yeni transferimiz R.J. Hunter'a sarı kırmızılı formaya hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.


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